زياد خوري لـ سيدتي نت:أتفهّم إنشغال اللبنانيين عن Arab Idol

تحوّل المشترك اللبنانيّ في برنامج Arab Idol زياد خوري إلى نجم في بلده لبنان، بين ليلة وضحاها، إذ عبر أهل بلده عن افتخارهم به، وقاموا بنشر صوره على الشّرفات والطرقات والأشجار، بهدف تشجيعه أكثر، ومن أجل حثّه على إعطاء المزيد من الجهود.

زياد شاب طموح ومثقّف، قريب من القلب، يعشق الفنّ، ويسعى إلى تحقيق هدفه، بالرغم من شعوره بالأسى لكون التصويت لا يأتي لمصلحة اللبنانيّ في الكثير من الأحيان، وإن كان يشكر الله على بقائه لهذه المرحلة في Arab Idol.

التقينا زياد في كواليس البرنامج، خلال تحضيره لبروفات يوم الجمعة، وكان معه هذا اللقاء:

كون البرنامج يُصوّر في لبنان، فهل يُعطيك الجمهور في الستوديو معنويّات مرتفعة، كونك تلعب على أرضك؟

في البداية، الجمهور له دور كبير خلال وجود الفنّان على المسرح، فكيف إذا كان جمهور بلدك يُرافقك في الستوديو. بالطبع، هذا الأمر ينعكس إيجاباً، لا سيما في حال كان هؤلاء الأشخاص من الأقارب، ومن الوطن نفسه، عندها أكون مرتاحاً وشجاعاً أكثر.

يُقال إنّ من الصعب على اللبنانيّ أن يحصل على نسبة تصويت عالية؟

نعم، هناك مشكلة تصويت في لبنان؛ والتصويت في لبنان ليس عبر "sms"، بل عبر رقم عالميّ مؤلّف من 10 أرقام، وتكلفته حوالى 5 دولارات، ولبنان لا يُصوّت عادةً. هذه الحال غير مريحة للّبناني، ويأتي التصويت لصالحه من العالم العربيّ، والأغلبية تأتي من أمريكا وأستراليا وأوروبا.

لم نرَ أيّ تشجيع لزياد من قبل السياسيين في لبنان، كما رأينا مع باقي المشتركين؟

(يضحك) البلد يمر بوضع سياسيّ ليس جيّداً، والسياسيون منشغلون بقضايا أخرى، وأنا أقدّر هذا الأمر، وأعلم أنّ هناك سبباً. لقد رأيت كيف أتوا من العراق، وأتت الصحافة المصريّة، وهناك الوضع الأمنيّ والسياسيّ وأتفهّم هذا الأمر.

تعتبر الأقلّ جدلاً في الصحافة بين زملائك؟

الحمدالله، أنا لا أحبّ أن أتكلّم عن نفسي، وأحبّ الجميع، ولا يُمكنني أن أضايق أيّ شخص. أنا رفيق كلّ المشتركين وأخوهم، وعلاقتي جيّدة مع كلّ العاملين في Arab Idol، وأنا أحاول أن أمثّل الشاب اللبنانيّ.

أيّ شخص من لجنة التّحكيم هو المقرّب منك أكثر من غيره؟

مقرّب من جميع أعضاء لجنة التّحكيم، سواء في ذلك الفنّان راغب علامة وأحلام ونانسي عجرم وحسن الشافعي، فعلاقتي بهم كلّهم جيّدة.

من الأقرب إليك من بين المشتركين؟

كلّ الذين وصلوا إلى هذه المرحلة مقرّبين منّي، وأنا أحاول أن أكون حاضراً مع الجميع قدر الإمكان.

إذا لم تكن "أراب ايدول"، فمن الذي تتوقّع فوزه باللقب؟

الجميع يستحقون اللقب، وعندما كنّا 27 شخصاً كانت أصوات الجميع جميلة، وبالنهاية هي لعبة تصويت؟

من تتوقّع أن يدعمك بعد خروجك من البرنامج؟

الجميع وقّع عقوداً مع "بلاتينيوم"، وهي شركة محترمة ومعروفة، وشخصيّاً لا أملك أحداً من الخارج ليدعمني، وأتمنّى أن أصل إلى ما أريده.

ألا تريد العودة إلى المحاسبة؟

(يضحك) أريد التركيز في الفنّ حاليّاً، لأنّ هذا هو هدفي.

بماذا تعد الجمهور؟

أن أقدّم كلّ شيء جديد، وأفضل ما عندي، كلّما صعدت المسرح.

حدّثنا عن "الديو" مع سلمى الرشيدي؟

"بِعَقِّد" (كلمة باللهجة اللبنانيّة تعني "عمل جميل")، ويحصل للمرّة الأولى في العالم العربيّ، فهو "ديو" رائع، ولم أتوقّع أن يأخذ هذه الضجّة والناس بالسيارات تضعه وهي فكرة رائعة. وأود أن أشكر هنا الموزع الموسيقي ميشال فاضل ومدرب الصوت وديع أبي رعد لأنهه لهم فضل كبير وراء نجاح هذه الفكرة، وبرافو لـ Arab Idol على هذه الفكرة.

كلمة أخيرة؟

أطلب من الجمهور أن يصوت لي من خلال الإتصال على الرقم اللبناني 0088216900124 ورقمي هو 26 وبالوطن العربي يمكنهم ان يساعدوني.