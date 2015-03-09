الدفاع بـ”مذبحة بورسعيد”: فتحي ومتعب لم يتهما موكلي

قال دفاع المتهم الخامس والخمسين طارق عبد اللاه عصران، في قضية مذبحة بورسعيد، إن موكله أثناء اقتحام الملعب، كان قريب من لاعبي الأهلي، أحمد فتحي وعماد متعب، ولم يتهماه بأي اعتداء عليهما.

وتحدى الدفاع، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، التي تنظر قضية “مذبحة بورسعيد”، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أن تقدم النيابة العامة أي دليل يثبت تورط المتهم في قتل المتظاهرين.

وأشار إلى أن ليس كل من نزلوا الملعب في المباراة كان قصده الاعتداء، فالبعض نزل الملعب لإلتقاط الصور التذكارية والبعض كان عنده حب الاستطلاع فقط، مما يثبت انتفاء جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي.

وأسند الدفاع أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية، وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ” الأولتراس ” انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى ،مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.