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طائرة عسكرية تمشط محيط تفجير سيارة أمنية شرق العريش بحثاً عن الجناة

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طائرة عسكرية تمشط محيط تفجير سيارة أمنية شرق العريش بحثاً عن الجناة طائرة عسكرية تمشط محيط تفجير سيارة أمنية شرق العريش بحثاً عن الجناة
حلقت طائرة عسكرية بمنطقة شرق العريش، فيما أغلقت قوات الأمن تلك المنطقة، وذلك بهدف القيام بعمليات التمشيط الأمنى عقب حادث استهداف سيارة أمنية تقل عدداً من الجنود بعبوة ناسفة على طريق العريش الشيخ زويد بمنطقة الخروبة صباح اليوم والذى أسفر عن استشهاد 3 من أفراد قوة أمنية بينهم ضابط صف ومجندين وإصابة 3 آخرين.

وقال مصدر أمنى إن مجهولين زرعوا كميات من المتفجرات فى حفرة أسفل الطريق، وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور قوة أمنية واستهداف سيارة من نوع هامر تقل عددا من الجنود فى طريقهم لتنفيذ مهام أمنية.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث تم بواسطة عناصر تابعة لتنظيم بيت المقدس الإرهابى كانوا يتواجدون بالمنطقة ونفذوا العملية ثم لاذوا بالفرار وجارى ملاحقتهم.

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مصر 365