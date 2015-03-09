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النيابة تحقق مع صاحب مزرعة الشروق المتهم فى حادث مقتل 7 تلاميذ

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النيابة تحقق مع صاحب مزرعة الشروق المتهم فى حادث مقتل 7 تلاميذ النيابة تحقق مع صاحب مزرعة الشروق المتهم فى حادث مقتل 7 تلاميذ
يباشر المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع صاحب المزرعة المتهم بإنشاء طريق غير معد لعبور السيارات بمزلقان قطار الشروق، والذى تسبب فى مقتل 7 أطفال كانوا فى رحلة مدرسية إلى تلك المزرعة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها مصطفى عبد العزيز فهمى وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية وائل مصباح، أن المتهم يمتلك مزرعة بمدينة الشروق وأنشا طريق غير مرخص لعبور السيارات على قضبان سكة حديد، وأن مدرسة بالغربية أعدت رحلة للأطفال بتلك المزرعة لوجود وسائل ترفيهية بها واستقل تلاميذ المدرسة 3 أتوبيسات حملت الأطفال، حيث تبين من أقوال سائقى الأتوبيسين الناجيين من الحادث أنهم لم يدركوا أن ذلك طريق قضبان حديد وإنما ظنوا أنه طريق عبور سيارات عادى، لذلك لم يلتفت أحد منهم للطريق، حيث عبروا ولكن القطار اصطدم بالأتوبيس الثالث الذى كان يقوده السائق المتوفى.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم صاحب المزرعة أنشأ ذلك الطريق حتى يسهل على القادمين لمزرعته اختصار الوقت وأن المدرسة كانت متفقة معه على تلك الرحلة.

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مصر 365