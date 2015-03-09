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ضبط صاحب مستودع وحداد بحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

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ضبط صاحب مستودع وحداد بحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة ضبط صاحب مستودع وحداد بحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بالاشتراك مع ضباط إدارة ، بناء على إذن صادر من النيابة العامة، من ضبط كل من، "صديق.ع.ص" 41 سنة صاحب مستودع، و"جمال.ع.إ" 46 سنة حداد، وبحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز، ومبلغ 12 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365

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