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النيابة بـ”عمليات رابعة”: نرفض تلميح الدفاع بأننا خصوم غير شرفاء

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النيابة بـ”عمليات رابعة”: نرفض تلميح الدفاع بأننا خصوم غير شرفاء النيابة بـ”عمليات رابعة”: نرفض تلميح الدفاع بأننا خصوم غير شرفاء

محمد بديع

طالب ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، بإثبات تجاوز المحامية مها يوسف، العضوة بهيئة الدفاع عن محمد صلاح سلطان ، بعدما أكدت خلال مرافعتها أن النيابة تنبغى أن تكون خصمًا شريفًا بالدعوى.

وأثارت كلمات عضوة الدفاع حفيظة ممثل النيابة، الذى تدخل مُطالبًا هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإثبات ذلك القول الذى صدر عن عضوة الدفاع بمحضر الجلسة، مُعقبًا بالقول :” نرفض أى تلميح من قبل الدفاع بأن النيابة ليست بالخصم الشريف وهو تجاوز غير مقبول من جانب الدفاع”.

وكانت النيابة، قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

 

 

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