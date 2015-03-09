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تأجيل طعن المتهمين في قضية “نايل سيتي” لجلسة 11 مايو للنطق بالحكم

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تأجيل طعن المتهمين في قضية “نايل سيتي” لجلسة 11 مايو للنطق بالحكم تأجيل طعن المتهمين في قضية “نايل سيتي” لجلسة 11 مايو للنطق بالحكم

قضية ابراج نايل سيتى

قررت محكمة النقض تأجيل الطعون المقدمة من 22 متهماَ في قضية أحداث عنف “أبراج نيل سيتي” على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات جنوب القاهر لجلسة 11 مايو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكماً ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت من خلاله إثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، و حبس 22 متهماً 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه.

وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.

وكانت تحقيقات النيابة ،قد كشفت عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن عقب أحداث ثورة يناير ،ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.

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