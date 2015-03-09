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بالصور.. حضور جماهيري كبير في عرض “عزيزة ويونس” بالأقصر

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مسرحية عزيزة ويونس

جانب من مسرحية عزيزة ويونس

عرضت فرقة الأقصر القومية للمسرح مسرحية “عزيزة ويونس” للمؤلف بيرم التونسى على مسرح قصر ثقافة الأقصر في الفترة من 1 مارس حتى 8 مارس 2015 بحضور جماهيرى كبير، حيث حضر العديد من النقاد لتقييم العرض وهم عبد العزيز عبد الظاهر مدير مسرح السامر سابقا، مهندس ممدوح فهمى رئيس إدارة الديكور بالمسرح سابقا، عبدالناصر حنفى الناقد المسرحى.

وأشاد العميد مجدى عبد الحميد، مساعد رئيس اركان الدفاع الجوى، بالعرض قائلا ” العرض مبهر ولم أكن أتوقع ارتفاع مستوى الفرقة بهذا الشكل فهم نجحوا في تغيير نظرتى لمدينة الأقصر بأسرها”.

وقال الباحث سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي أن الإقبال الجماهيرى علي العرض كان مذهلا وفوق المتوقع فالمسرح أمتلئ عن أخره ولم يكن هناك موضع لقدم فالفرقة تفوقت على نفسها.

كما أضاف فضل الله هاشم، مدير عام فرع ثقافة الأقصر أن فرقة الأقصر القومية للمسرح لديها كل مقومات النجاح المبهر ولهم منا كل الشكر على هذا المستوى اللائق.

مسرحية عزيزة ويونس

جانب من مسرحية عزيزة ويونس

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