محافظة أسيوط تحتفل بـ «يوم الشهيد»

احتفلت محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بـ «يوم الشهيد» الموافق 9 مارس من كل عام، حيث قام المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط واللواء أركان حرب يحيى طه الحميلي، رئيس المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن أسيوط بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء العسكريين بمقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواحهم بمناسبة يوم الشهيد.

وقال المحافظ إن هذا اليوم العظيم يمثل تكريماً للمبادئ الساميه وسيبقى رمزاً خالداً وشاهداً على بطولات باسلة وتضحيات قدمها الشهداء الأبرار بأروع صور الكفاح والنضال وفداء الوطن.

يذكر أن يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام وأعلنته مصر منذ عام 1969 تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.