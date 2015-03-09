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بدء محاكمة “مرسي” و10 آخرين فى قضية “التخابر”.. و السماح للإعلاميين بالحضور

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بدء محاكمة “مرسي” و10 آخرين فى قضية “التخابر”.. و السماح للإعلاميين بالحضور بدء محاكمة “مرسي” و10 آخرين فى قضية “التخابر”.. و السماح للإعلاميين بالحضور

محاكمة مرسى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان ، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

وأودع المتهمين و علي رأسهم محمد مرسى الرئيس الأسبق و باقي المتهمين قفص الاتهام في الصباح الباكر.

و من المقرر أن تستكمل المحكمه بجلسه اليوم فض أحرازا القضيه و التي شملت 4 صناديق مستندات و بعض الأظرف و سيطلب الدفاع الاطلاع عليها، وذلك بعد رفع حظر النشر وسريه لجلسات بجلسه اليوم و سمحت للإعلام بمتابعه الجلسة.

و اعتلت المحكمة المنصة ،وبدأت الجلسة في الحادية عشر و النصف صباحاً ،وأثبتت المحكمة وجود المتهمين المحبوسين داخل قفص الاتهام.

وكانت النيابة العامة ،قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس ‏المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى ‏وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، ‏وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصوراً ضوئية منها،وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ‏ونفاذاً لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.‏

 

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