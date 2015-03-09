ضبط مفتش تموين وبحوزته 98 أسطوانة بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالوايلى

تمكنت قوة أمنية من مباحث فرقة الزيتون بدائرة قسم شرطة الوايلى، من ضبط كل من "عبد العظيم.ع.م" 54 سنة مفتش تموين ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر، و"عماد.ع.ع" 40 سنة عامل بشركة بترو جاز ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، و"حسين.م.ى" 55 سنة سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية، لدى استقلالهم السيارة رقم (د ف ب 938) ماركة شيفروليه تابعة للشركة وقيادة الثالث محملة بـ98 أسطوانة بوتاجاز.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم أسطوانات البوتاجاز بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1973/2015م جنح القسم وتولت النيابة العام التحقيق .