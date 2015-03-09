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»بيئة رأس الخيمة« تنظم مؤتمراً عالمياً حول الاحتباس الحراري

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»بيئة رأس الخيمة« تنظم مؤتمراً عالمياً حول الاحتباس الحراري »بيئة رأس الخيمة« تنظم مؤتمراً عالمياً حول الاحتباس الحراري

كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن الإعداد لتنظيم المؤتمر العالمي للاحتباس الحراري وتأثيره في الأمن الغذائي خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل، بمشاركة علماء دوليين ونخبة من المتحدثين الأكاديميين من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ومنظمة الفاو وجامعة الإمارات.

وأوضح الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن المؤتمر، الذي سيناقش ظاهرة الاحتباس الحراري وأهم ملامحها وتأثيراتها في الأمن الغذائي، من خلال 4 محاور رئيسة و24 ورقة عمل بحثية علمية متخصصة بواقع 8 أوراق عمل يومياً.

وأضـاف الغيــص أن محـــاور المؤتمــر ستناقــش تأثيــر الاحتبــاس الحــراري علــى المصائــد السمكــية والقضـــاء على الشعـــاب المرجانيـــة وتأثيــــرها فـــــي دورة حيـــــاة الأسمــــــاك والحيوانـــــات البحريــــة الأخـــرى وطـــرق استدامــة الإنتــاج الزراعي، والأمن الغذائي المحلي والدولي والمنتجات العضوية وتلوث الغذاء والأمراض التي تصيب التربة الزراعية والنباتات والحيوانات.

وأشـــار إلـــى أن الهيـــئة أرسلـــت تعليمات للمنشآت العاملة في الإمارة، التي تستخدم المياه الجوفية، بتعديل أوضاعها وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، وتم خلال الفترة الماضية إيقاف 4 مصانع ومزرعة تستخدم المياه الجوفية في غير الأعمال المصرح بها.

وأكد أن مصانع الأسمنت في الإمارة التزمت بتبني المبادرات والمشاريع التي تخدم البيئة بتخفيض نسبة استهلاك الطاقة لـ 70% عبر إعادة استغلال الغازات المنبعثة واستخدامها مرة أخرى في عمليات التصنيع.

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