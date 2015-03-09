السيسى: القتل والتخريب ليس من شيم الأديان ونعيش معركة أجل البقاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأمن القومى مصطلح شامل، ولا يقتصر فقط على مدى الاستعداد العسكرى للدولة، ولكنه يشمل المساهمة فى حركة التنمية والاستثمار التى تقودها الدولة، موضحا أن هذا يتطلب أن تكون معدلات التنمية ضخمة ومؤثرة، خاصة أن مصر تحلم بالتقدم منذ سنوات طويلة، وأنا اليوم أتحدث لكل مواطن مصرى، "نحن نعيش معركة كبيرة جداً من أجل البقاء".

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح 19 مشروعاً نفذتها القوات المسلحة اليوم، "التنمية الشاملة لن تقوم على يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، ولكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود وعمل كل أبناء الشعب المصرى فى صف واحد، وكل واحد يحب مصر وبيحب ربنا وبيحب دينه عليه أن يقف بجوار الدولة فى بناء مستقبلها".

وقال "السيسى"، "القتل والتخريب والتدمير ليسا أبدا من شيم الأديان، ومش ممكن إن ربنا يقبل بشر يتحدثوا باسمه، ويقوموا بهذا الحجم الكبير من التخريب والدمار" .

السيسى يفتتح 19 مشروعا خدميا للقوات المسلحة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

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