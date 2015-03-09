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الداخلية: قادرون على حماية ربوع الوطن وليس شرم الشيخ فقط خلال قمة مارس

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الداخلية: قادرون على حماية ربوع الوطن وليس شرم الشيخ فقط خلال قمة مارس الداخلية: قادرون على حماية ربوع الوطن وليس شرم الشيخ فقط خلال قمة مارس
قال اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باِسم وزارة الداخلية، إن المؤتمر الاقتصادى بمثابة تحدٍ لرجال الشرطة وهم فى استنفار كامل، وقادرون على تأمين الجمهورية وليس شرم الشيخ فقط خلال انعقاد المؤتمر.

وأضاف عبد اللطيف فى تصريحاتٍ إعلامية له، أن رجال الشرطة يدركون طبيعة المرحلة الحالية واستمرار الجهود الأمنية لحفظ الأمن، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية وفر كل الإمكانيات لرجال الشرطة لتأمين البلاد فى كل مكان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية: "سنواصل مسيرة النجاحات الأمنية خلال المرحلة المقبلة، والانضباط فى الأداء والحفاظ على كرامة المواطن واحترام القانون أهم عناوين المرحلة المقبلة لجهاز الشرطة".


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