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السيسى: جاهزون للمؤتمر الاقتصادى.. "ومحدش هيقدر يعطل تقدمنا"

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السيسى: جاهزون للمؤتمر الاقتصادى.. "ومحدش هيقدر يعطل تقدمنا" السيسى: جاهزون للمؤتمر الاقتصادى.. "ومحدش هيقدر يعطل تقدمنا"
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن جاهزة تماماً للمؤتمر الاقتصادى العالمى، وعلى الرغم من أن هناك من يحاول إعاقة سير هذا المؤتمر، الذى يعتبر ذراع مصر فى الفترة الراهنة، أقول لهم: "محدش هيقدر يعوق تقدمنا أبداً، لأن إحنا عاوزين نبنى بلدنا لأولادنا وأحفادنا" .

وأضاف "السيسى"، على هامش افتتاح 19 مشروعاً للقوات المسلحة، "محدش هيقدر يعطل المؤتمر الاقتصادى، بفضل الله عز وجل، أو يؤثر على مسيرة مصر الاقتصادية من أن تكبر وتنمو، وإحنا فاهمين كويس ومستعدين أن نقدم لبلدنا كل غالى ونفيس، وأنا بقول الكلام دا فى يوم الشهيد، اللى الناس بتقدم فيه روحها".


>السيسى: القتل والتخريب ليس من شيم الأديان ونعيش معركة أجل البقاء
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