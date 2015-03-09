بدء محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

أودع المتهمون وعلى رأسهم محمد مرسى الرئيس الأسبق وباقى المتهمين قفص الاتهام فى الصباح الباكر، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة بجلسة اليوم فض أحرازا القضية، والتى شملت 4 صناديق مستندات وبعض الأظرف، وسيطلب الدفاع الاطلاع عليها، وذلك بعد رفع حظر النشر بجلسة اليوم، وسمحت للإعلام بمتابعة الجلسة.

واعتلت المحكمة المنصة وبدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، وأثبتت المحكمة وجود المتهمين المحبوسين داخل قفص الاتهام.

كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس ‏المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى ‏وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، ‏وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ‏ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.‏

وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها ‏القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية ‏‏– وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير ‏والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية ‏والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى ‏والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.‏

واشتركوا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة ‏فى ارتكاب جريمة التخابر ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياـ بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن ‏أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل ‏أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين ‏بالتحقيقات.

تأجيل محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بـ"التخابر مع قطر" لجلسة غد

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