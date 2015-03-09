الأقباط يحتفلون بتذكار البابا كيرلس السادس

يحتفل الأقباط اليوم بالذكرى ال44 على نياحة “وفاة”البابا كيرلس السادس بطريرك الكنيسة الأسبق للراحل البابا شنودة الثالث ،كما أقامت الكنائس التى تحمل اسمه قداسات إلهية أمس واليوم فى ذكرى بطريرك الكنيسة الأسبق.

وكان البابا تواضروس الثاني ،قد ترأس أمس قداس تذكار نيافة القديس البابا كيرلس السادس بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بحضور الأساقفة والرهبان والكهنة وجمع من الشعب ، كما افتتح متحفاً يضم عدد من مقتنيات البابا كيرلس السادس ،احتفالاً بذكرى نيافته.

يذكر أن البابا كيرلس السادس الـ116 ،قد تولى قيادة الكنيسة في الفترة ما بين 10 مايو 1959 و حتى 9 مارس 1971.