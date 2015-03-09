أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأقباط يحتفلون بتذكار البابا كيرلس السادس

Google+ Print
الأقباط يحتفلون بتذكار البابا كيرلس السادس الأقباط يحتفلون بتذكار البابا كيرلس السادس

البابا كيرلس

يحتفل الأقباط اليوم بالذكرى ال44 على نياحة “وفاة”البابا كيرلس السادس بطريرك الكنيسة الأسبق للراحل البابا شنودة الثالث ،كما أقامت الكنائس التى تحمل اسمه قداسات إلهية أمس واليوم فى ذكرى بطريرك الكنيسة الأسبق.

وكان البابا تواضروس الثاني ،قد ترأس أمس قداس تذكار نيافة القديس البابا كيرلس السادس بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بحضور الأساقفة والرهبان والكهنة وجمع من الشعب ، كما افتتح متحفاً يضم عدد من مقتنيات البابا كيرلس السادس ،احتفالاً بذكرى نيافته.

يذكر أن البابا كيرلس السادس الـ116 ،قد تولى قيادة الكنيسة في الفترة ما بين 10 مايو 1959 و حتى 9 مارس 1971.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا