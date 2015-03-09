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دفاع “محمد سلطان” يدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار

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دفاع “محمد سلطان” يدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار دفاع “محمد سلطان” يدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار

محمد سلطان

استهلت المحامية مها يوسف، عضوة هيئة الدفاع عن محمد صلاح سلطان، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، دافعةً ببطلان أمر الضبط والإحضار الذى صُدر ضد المتهم من جانب النيابة.

وفى هذا السياق أوضحت عضوة الدفاع ان قرار الضبط جاء مُجهلًا فيما تضمنه على وجه التحديد بتفتيش العقار القاطن بداخله المتهم، دون الإشارة لإسم المتهم نفسه ولقبه او وظيفته التى يشغلها، وهو ما يخالف نص المادة 127 من نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة ،قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

 

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