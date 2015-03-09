باحثون أمريكيون: تناول الشيكولاتة الداكنة تجعلك تحافظ على هدوئك

إذا أردت التمتع بهدوئك وتنعم بمشاعر السعادة، فما عليك سوى الحرص على تناول الشيكولاتة الداكنة.

فقد توصل فريق من الباحثين الأمريكيين على أن الشيكولاتة الداكنة تعمل على زيادة إفراز هرمون "السيروتونين" أحد الموصلات العصبية المهمة فى المخ المسئول على زيادة الشعور بالسعادة، فضلا عن تعزيز قدرتك على مواجهة الأزمات.

وقد أرجع الباحثون هذا الدور إلى احتواء الشيكولاتة الداكنة على العديد من مضادات الأكسدة الغنية ومادة "البوليفينول" التى تعمل على تخليص الجسم من إضرار عملية الأكسدة والشوارد الحرة الضارة والسامة فى الجسم، ومن ثم تعزيز قدرته على مواجهة التوتر.

كما لوحظ أن الشيكولاتة الداكنة تحول دون وقوعك فريسة لنوبات الاكتئاب، بل تعمل على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.