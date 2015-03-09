تجديد حبس قاتل شقيقته بسبب خلافات عائلية 15 يوما فى سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين وطه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم أحمد – ح – ع 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بقتل شقيقته المجنى عليها رجبية بدائرة المركز.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل بناحية قرية "قلفاو" دائرة المركز على يد شقيقها، وتركها ولاذ بالفرار.

وتبين من التحريات مقتل "رجبية ح ع 45 عاما ربة منزل"، وتقيم بذات الناحية، وبمناظرة الجثة تبين أنها مسجاة على الأرض بصالة المنزل ومصابة "بكسور شديدة بعظام الرأس والجمجمة". وبسؤال والدة المجنى عليها المدعوة "توحيدة ح ع 70 عاما ربة منزل" وتقيم بذات الناحية اتهمت شقيق المجنى عليها "أحمد ح ع 38 عاما عامل" ويقيم بذات الناحية بالتعدى عليها بالضرب بأسطوانة بوتاجاز، مما نتج عنه إصابتها التى أودت بحياتها بسبب خلافات عائلية بينهما، ولاذ بالفرار .

وتم عمل كمين بمعرفة ضباط وحدة المباحث، وتم إلقاء القبض على المتهم بالزراعات، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وشهادة والدته ضده اعترف بارتكابه الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .