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الحكم فى الاستئناف على حكم عدم اختصاص الأمور المستعجلة بـ"حظر ألتراس"27أبريل

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الحكم فى الاستئناف على حكم عدم اختصاص الأمور المستعجلة بـ"حظر ألتراس"27أبريل الحكم فى الاستئناف على حكم عدم اختصاص الأمور المستعجلة بـ"حظر ألتراس"27أبريل
قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حجز الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بحظر روابط الألتراس واعتبارها جماعة إرهابية لجلسة 27 أبريل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قد قضت فى دعوى رئيس نادى الزمالك، التى يطالب فيها بإدراج روابط الألتراس جماعة إرهابية وحظر نشاطها بعدم الاختصاص فتقدم رئيس النادى باستئناف على حكم عدم الاختصاص.
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