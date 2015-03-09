حبس المدرس المتهم بقتل الطفل إسلام 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، بحبس مدرس السيدة زينب، المتهم بقتل إسلام شريف التلميذ بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة بورسعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

واستمعت النيابة إلى أقوال جدة المجنى عليه، الذى توفى ظهر أمس بمستشفى قصر العينى، نتيجة ضرب مدرس اللغة العربية له، والتى أكدت فى أقوالها تعمد هذا المدرس فى قتل حفيدة، كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال 4 شهود من زملاء إسلام، والذين أكدوا أن المتهم قام بضرب زميلهم مرتين بالعصى على رأسه، حتى أغمى عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه فارق الحياة.