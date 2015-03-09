أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس المدرس المتهم بقتل الطفل إسلام 4 أيام على ذمة التحقيق

Google+ Print
حبس المدرس المتهم بقتل الطفل إسلام 4 أيام على ذمة التحقيق حبس المدرس المتهم بقتل الطفل إسلام 4 أيام على ذمة التحقيق
أمرت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، بحبس مدرس السيدة زينب، المتهم بقتل إسلام شريف التلميذ بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة بورسعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

واستمعت النيابة إلى أقوال جدة المجنى عليه، الذى توفى ظهر أمس بمستشفى قصر العينى، نتيجة ضرب مدرس اللغة العربية له، والتى أكدت فى أقوالها تعمد هذا المدرس فى قتل حفيدة، كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال 4 شهود من زملاء إسلام، والذين أكدوا أن المتهم قام بضرب زميلهم مرتين بالعصى على رأسه، حتى أغمى عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه فارق الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365