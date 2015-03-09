أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى لـ"الإرهاب": أنتم أعداء الحياة والدين و"محدش هيقدر يرجعنا ورا"

Google+ Print
السيسى لـ"الإرهاب": أنتم أعداء الحياة والدين و"محدش هيقدر يرجعنا ورا" السيسى لـ"الإرهاب": أنتم أعداء الحياة والدين و"محدش هيقدر يرجعنا ورا"
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاضرين فى حفل افتتاح 19 مشروعا للقوات المسلحة بمقر قاعة مناسبات مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء ، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، وذلك عرفانا وتقديرا لهم فى ذكرى يوم الشهيد، التى توافق التاسع من مارس من كل عام.

وحذر الرئيس السيسى، خلال حفل الافتتاح، أبناء الشعب المصرى من قوى التطرف والإرهاب قائلا: "اوعى حد يهز معنوياتكم يا مصريين، وكل اللى بتشوفوه دلوقت كنا عارفينه من زمان، لأن إحنا عارفينهم دول أعداء الحياة والإنسانية وأعداء الدين، وخلوا بالكم.. وإحنا صناع الحياة والإنسانية والدين الحقيقى اللى بيحترم الناس ويحافظ عليهم، واللى بيحترم حرية الناس وإرادتهم واختياراتهم وليس القتل والتخريب والتدمير، وإن شاء الله منصورين، ومحدش هيقدر يرجعنا ورا أبدا.


>السيسى يفتتح 19 مشروعا خدميا للقوات المسلحة بتكلفة 3.5 مليار جنيه
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك