السيسى لـ"الإرهاب": أنتم أعداء الحياة والدين و"محدش هيقدر يرجعنا ورا"

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاضرين فى حفل افتتاح 19 مشروعا للقوات المسلحة بمقر قاعة مناسبات مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر ، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، وذلك عرفانا وتقديرا لهم فى ذكرى يوم الشهيد، التى توافق التاسع من مارس من كل عام.

وحذر الرئيس السيسى، خلال حفل الافتتاح، أبناء الشعب المصرى من قوى التطرف والإرهاب قائلا: "اوعى حد يهز معنوياتكم يا مصريين، وكل اللى بتشوفوه دلوقت كنا عارفينه من زمان، لأن إحنا عارفينهم دول أعداء الحياة والإنسانية وأعداء الدين، وخلوا بالكم.. وإحنا صناع الحياة والإنسانية والدين الحقيقى اللى بيحترم الناس ويحافظ عليهم، واللى بيحترم حرية الناس وإرادتهم واختياراتهم وليس القتل والتخريب والتدمير، وإن شاء الله منصورين، ومحدش هيقدر يرجعنا ورا أبدا.

السيسى يفتتح 19 مشروعا خدميا للقوات المسلحة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

>