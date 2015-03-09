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رفض قرار إخلاء سبيل مدير التفتيش البحري بالغردقة في قضية رشوة وحبسه 15 يومًا

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رفض قرار إخلاء سبيل مدير التفتيش البحري بالغردقة في قضية رشوة وحبسه 15 يومًا رفض قرار إخلاء سبيل مدير التفتيش البحري بالغردقة في قضية رشوة وحبسه 15 يومًا

أرشيفية

قبلت محكمة الغردقة استئناف النيابة علي قرار قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة برفض قرار إخلاء سبيل مدير التفتيش البحري بالغردقة ومندوب شركة بترول بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما علي ذمة التحقيقات معهما في قضية رشوة مالية وتقرر حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد أن تم ضبطهما من جانب الرقابة الإدارية.

كان المستشار أحمد غلاب، رئيس نيابة البحر الأحمر الكلية، قد قرر حبس مدير عام مكتب التفتيش البحري بالبحر الاحمر ومندوب شركة بترول 4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية رشوة مالية مقابل انهاء اجراءات ترخيص لاحد المراكب البحرية وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والضبط.

 

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