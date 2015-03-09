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الأقصر تستعد للدورة الرابعة لمهرجان السينما الأفريقية

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الأقصر تستعد للدورة الرابعة لمهرجان السينما الأفريقية الأقصر تستعد للدورة الرابعة لمهرجان السينما الأفريقية

مهرجان السينما الأفريقية

استعدت سلطات محافظة الأقصر لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان السينما الأفريقية التي ستقام في الفترة من 14 وحتى 23 مارس الجاري برعاية وزارات السياحة والخارجية والثقافة والآثار والشباب والرياضة وبمشاركة مجموعة من الشخصيات الفنية البارزة من 31 دولة إفريقية.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح المهرجان ببهو معبد الكرنك علي أن يتحرك ضيوف المهرجان بالمراكب والدهبيات من الفنادق إلى مرسى المعبد بمصاحبة فرق الموسيقى الشعبية.

ويشارك مجموعة من الشباب الأفارقة وطلاب الجامعات المصرية فى فعاليات المهرجان، للتعرف على ثقافة القارة السمراء من خلال الأعمال الفنية التى ستعرض بالمهرجان، علاوة على المشاركة فى تنظيم المهرجان، ومن المقرر أن تستضيف وزارة الشباب والرياضة الشباب المشاركين فى المهرجان من خلال المدينة الشبابية الدولية بالطود.

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