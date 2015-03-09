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دفاع “عمليات رابعة” يطالب بإخلاء سبيل المتهمين

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دفاع “عمليات رابعة” يطالب بإخلاء سبيل المتهمين دفاع “عمليات رابعة” يطالب بإخلاء سبيل المتهمين

بديع والبلتاجى وحجازى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة” .

من جهته قدم المحامى أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، طلبًا لدى هيئة المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين فيما عدا المتهمين من الاول وحتى السابع بأمر الإحالة، نظرًا لإنقضاء مدة حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

واستند عضو الدفاع فى طلبه إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على عدم جواز حبس المتهمين احتياطيًا لمدة تزيد عن سنة ونصف ، حال عدم صدور حكمًا بحقهم سواء بالمؤبد أو الإعدام، وهو ما ينطبق على المتهمين من الثامن وحتى الأخير بالدعوى.

وكانت النيابة، قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

 

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