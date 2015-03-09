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بالفيديو - كاكا يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي

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بالفيديو - كاكا يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي بالفيديو - كاكا يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي

سجل النجم البرازيلي كاكا أول أهدافه في بطولة الدوري الأمريكي لصالح فريقه أورلاندو سيتي في مباراة الأحد والتي تعادل فيها مع ضيفه نيويورك سيتي.

صاحب الـ32 عاما تعادل لفريقه 1-1 بتسجيله هدفا من ركلة حرة في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وحدث ذلك في أولى لقاءاته مع ناديه الجديد أورلاندو سيتي، والذي انتقل إليه مطلع الموسم الحالي، ولكنه كان معارا لفريق ساو باولو البرازيلي.

وكان كاكا قد رحل عن ميلان الموسم الماضي بسبب عدم تأهل الفريق لأي بطولة أوروبية، وهو ما كان منصوصا عليه في التعاقد بينهما، رغم امتداد عقده وقتها حتى صيف 2015.

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فيديو اليوم السابع

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