إبراهيموفيتش: كنت أرغب في البقاء أكثر مع مورينيو

أحد أمنيات زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان التي لم تتحقق هي العمل لفترة أطول مع مدرب تشيلسي الحالي جوزيه مورينيو.

"إبرا" والذي يستعد لمواجهة مورينيو الأربعاء المقبل في مباراة العودة من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، أكد أنه أراد العمل مع المدرب البرتغالي لأكثر من عام واحد.. وهي الفترة التي قضاها الدولي السويدي لاعبا في إنتر ميلان تحت قيادة الاستثنائي البرتغالي موسم 2008-2009.

وتحدث صاحب الـ33 عاما للبرنامج التلفزيوني الفرنسي "تيلي فوت"، قائلا:"تجربتي مع مورينيو كانت رائعة".

وأضاف "عملنا معا لمدة عام في إنتر، التعامل بيننا كان رائعا.. أسفي الوحيد هو أنني عملت معه لعام واحد فقط".

وسيتعين على إبراهيموفيتش التسجيل في مرمى تشيلسي من أجل تأهل فريقه باريس سان جيرمان للدور المقبل في دوري الأبطال، وذلك بعد انتهاء الذهاب في فرنسا بالتعادل 1-1 بين الفريقين.