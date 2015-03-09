أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيموفيتش: كنت أرغب في البقاء أكثر مع مورينيو

Google+ Print
إبراهيموفيتش: كنت أرغب في البقاء أكثر مع مورينيو إبراهيموفيتش: كنت أرغب في البقاء أكثر مع مورينيو

أحد أمنيات زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان التي لم تتحقق هي العمل لفترة أطول مع مدرب تشيلسي الحالي جوزيه مورينيو.

"إبرا" والذي يستعد لمواجهة مورينيو الأربعاء المقبل في مباراة العودة من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، أكد أنه أراد العمل مع المدرب البرتغالي لأكثر من عام واحد.. وهي الفترة التي قضاها الدولي السويدي لاعبا في إنتر ميلان تحت قيادة الاستثنائي البرتغالي موسم 2008-2009.

وتحدث صاحب الـ33 عاما للبرنامج التلفزيوني الفرنسي "تيلي فوت"، قائلا:"تجربتي مع مورينيو كانت رائعة".

وأضاف "عملنا معا لمدة عام في إنتر، التعامل بيننا كان رائعا.. أسفي الوحيد هو أنني عملت معه لعام واحد فقط".

وسيتعين على إبراهيموفيتش التسجيل في مرمى تشيلسي من أجل تأهل فريقه باريس سان جيرمان للدور المقبل في دوري الأبطال، وذلك بعد انتهاء الذهاب في فرنسا بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع