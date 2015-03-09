إنريكي: سواريز وميسي متفاهمان

ما يجعل لويس إنريكي مدرب برشلونة سعيدا ليس فقط النتائج الإيجابية لفريقه، بل مدى التفاهم الذي يظهر بين مهاجمه لويس سواريز وأيقونة البلوجرانا ليونيل ميسي.

إنريكي والذي قاد برشلونة لاعتلاء صدارة الدوري بالفوز على رايو فاييكانو بنتيجة 6-1، أفاد بأن الفريق يسير بشكل جيد بسبب التفاهم الموجود بين الثنائي اللاتيني.

وتحدث صاحب الـ44 عاما عقب المباراة للصحفيين قائلا:"سواريز متفاهم مع ميسي، وأداء الثنائي يتحسن في كل مرة".

وأضاف "كيمياء الثنائي متوافقة، وهذا جيد من أجل الفريق.. لقد وصلنا للمركز الذي نريده".

وجاءت تصريحات إنريكي بعد تسجيل ميسي هاتريك في شباك رايو، وإحراز سواريز هدفين منهما واحد من صناعة البرغوث الأرجنتيني.

وسيحل برشلونة ضيفا على إيبار يوم السبت المقبل في الجولة 27 من مسابقة "الليجا"، ويتصدر البطولة حاليا بفارق نقطة عن ريال مدريد.