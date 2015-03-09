' بالوتيللي لا يجب أن يكون في ليفربول '

شن مدافع ليفربول السابق مارك لاورنسن هجوما لاذعا على مهاجم الفريق ماريو بالوتيللي، وذلك عقب أداء الأخير المخيب أمام بلاكبيرن روفرز في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك الدولي الإيطالي في أخر نصف ساعة من المباراة والتي انتهت بالتعادل السلبي في دور الـ8 للبطولة، مما يعني إقامة مباراة إعادة بين الفريقين على ملعب فريق بلاكبيرن روفرز في وقت لاحق.

تحدث لاورنسن، والذي حقق خمس بطولات للدوري الإنجليزي مع ليفربول، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) قائلا:"عليكم نسيان بالوتيللي، إنه إهدارا للوقت.. ولا يجب أن يكون في أي مكان في هذا الفريق".

وأضاف "أفهم لماذا دفع به رودجرز في الملعب اليوم، ولكنه في 99% من الوقت سيخيب ظنك".

وأتم "بالتأكيد سيخرج من ليفربول نهاية الموسم الحالي".

وشارك بالوتيللي مع ليفربول في 24 مباراة حتى الآن، سجل خلالها أربعة أهداف فقط.