أكد بيرنارد لاكومب مدرب ليون السابق أن لاعب الفريق صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير اختار تمثيل منتخب فرنسا وليس الجزائر.

لاكومب تحدث للصحفيين عقب مباراة ليون ومونبيلييه، والتي فاز بها الأول 5-1 وسجل خلالها نبيل فقير هدفين، وأكد أن اللاعب أبلغه بقراره النهائي في تلك المسألة.

قال بطل اليورو مع فرنسا عام 1984:"نبيل اتصل بي وأكد أنه غير رأيه وسيمثل منتخب فرنسا".

وأضاف"تحدثنا قليلا، هذا قراره أولا وأخيرا، سنرى ما إذا كان خيارا صائبا أم لا".

وعقب المباراة أشاد مدرب ليون الحالي هوبيرت فورنيير باللاعب وتحدث عن تلك المسألة قائلا:"الأمر لا يخصني حتى أتحدث فيه، نبيل يملك حرية الاختيار وعلينا أن نحترم رغبته وقراره".

وكان محمد راوراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تحدث في وقت سابق لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية مؤكدا أن نبيل قد اختار تمثيل منتخب الجزائر بعد تواصله مع مدرب الخضر كريستيان جوركوف.

لكن بعد علمه بقرار اللاعب، انتقد راوراوة نادي ليون ظنا منه أنه ضغط على نبيل فقير من أجل تمثيل فرنسا.

يذكر أن نبيل فقير صاحب الـ21 عاما قد ولد في مدينة ليون بفرنسا ولعب لمنتخب الديوك تحت 21 عاما.