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أمن القاهرة يضبط عاطلين سرقا 6 سيارات لمساومة مالكيها بالتبين

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أمن القاهرة يضبط عاطلين سرقا 6 سيارات لمساومة مالكيها بالتبين أمن القاهرة يضبط عاطلين سرقا 6 سيارات لمساومة مالكيها بالتبين
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لتكوينهما عصابة تخصصت فى سرقة السيارات، ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية، واعترفا بسرقتهما 6 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى التبين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بورورد معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، تفيد بتكوين كل من "حاتم.أ.م" عاطل، و"كريم.م" عاطل، عصابة تخصص نشاطها فى سرقة السيارات، ومساومة مالكيها لإعادتهما مقابل مبالغ مالية، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمان.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة سيارات ومساومة مالكيها لإعادتها، وتم بإرشادهما إعادة السيارات لمكالكيها، وأضافا بقيامهما بإعادة السيارات والدراجة البخارية لمالكيها عقب مساومتهم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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