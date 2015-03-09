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تجديد حبس 5 طلاب إخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس 5 طلاب إخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس 5 طلاب إخوان 15 يومًا بالسويس بتهمة التحريض على العنف
قررت نيابة السويس، صباح اليوم الاثنين، تجديد حبس 5 طلاب إخوان من بينهم 3 طلاب بجامعة الأزهر، 15 يوما على ذمة التحقيقات لمشاركته بقوة فى تظاهرات الإخوان بالمحافظة والتحريض على العنف.

كان ضباط الأمن الوطنى بالسويس تمكنوا منذ شهر ضبط المتهمين، وذلك لاشتراكهم فى مظاهرات الإخوان واستهداف المنشآت الشرطية والتعدى على المنشأة الحيوية والخاصة وترويع المواطنين.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إن المتهمين صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بعد أن ثبتت التحريات اشتراكهم فى تظاهرات الإخوان ومحاولة التعدى على سيارات الشرطة وأخرى سيارات خاصة بالمواطنين وترويع المارة بالشوارع وترديد هتافات معادية للدولة ومخالفة قانون التظاهر.

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