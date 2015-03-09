غارة جوية على مصفاة يديرها تنظيم داعش في سوريا تقتل 30 شخصًا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا أصابت مصفاة نفط يديرها تنظيم داعش قرب الحدود مع تركيا يوم الأحد مما أدى إلى مقتل 30 شخصا.

وقال رامي عبد الرحمن الذي يدير المرصد إن من بين القتلى عمالا بالمصفاة ومتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية. وتقع المصفاة المستهدفة شمال شرقي بلدة تل أبيض قرب الحدود التركية.

وسئل عن هذا التقرير قال متحدث باسم قوة المهام المشتركة التي تشرف على القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية “عندما يتقرر مصداقية ادعاء بسقوط ضحايا من المدنيين بسبب القوات الأمريكية أو قوات التحالف يتم إجراء تحقيق شامل لتحديد مدى دقة هذا الادعاء وأي ملابسات محيطة به.”

وقال المتحدث إن القوات الأمريكية وقوات التحالف نفذت “تدابير تخفيف مهمة في عملية ضرب الأهداف وخلال القيام بعمليات للحد من احتمال سقوط ضحايا من المدنيين والأضرار المصاحبة لذلك.”

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من سوريا والعراق وأعلنها جزءا من “خلافة” عبر الحدود. وتضم الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في شمال وشرق سوريا مناطق منتجة للنفط تمول أنشطة التنظيم.

وقدرت الأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني أن عائدات التنظيم من النفط تتراوح بين 846 ألف دولار و1.6 مليون دولار يوميا.

ولكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قيمت أن النفط لم يعد المصدر الأساسي لعائدات تنظيم الدولة الإسلامية. وقال دبلوماسيون غربيون إن هذا يعود للهجمات الجوية على المنشآت النفطية ولتراجع أسعار النفط العالمية والذي أثر أيضا على أسعار السوق السوداء.