رئيس الأركان الإيراني: لن نتدخل عسكريًا في العراق

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروزآبادي، أنه لن يكون لإيران تواجد عسكري في العراق.

وأكد اللواء فيروز آبادي في تصريحات لوكالة الانباء الايرانية (إرنا) الاحد “أن جنود کل بلد يتحملون مسؤولية الدفاع عن وطنهم وصيانه حقوقهم ومن هذا المنطلق نحن نرفض التواجد الامريكي في العراق من حيث اننا نعتقد انه لا يمكن اللجوء إلى الخيار العسكري بذريعة احلال الامن والاستقرار في بلد ما”.

واشار اللواء فيروزآبادي الى تواجد اللواء قاسم سليماني احد قادة الحرس الثوري في العراق، وقال ان ذلك يأتي في اطار تقديم الدعم الاستشاري .

من جهة اخرى، قال قائد القوة البرية بجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان ان العراق يمثل عمقا استراتيجيا لايران.

ووصف بوردستان اليوم الاحد في حديث للصحفيين الجيش العراقي بانه جيش قوي وقال ان القوات البرية و الجوية العراقية لديها من الطاقات ما يغنيها عن القوات الاجنبية.

وتابع قائلا ان تنظيم داعش الارهابي والذي کان قد زحف الي الحدود الشرقية للعراق دحر منها وتراجع لتتم محاصرته اليوم في الانبار.

وأضاف أن ايران تقدم الدعم الاستشاري للعراق الذي يشكل عمقا استراتيجيا لها

يذكر ان داعش يحتل مساحات شاسعة في سورية والعراق، اللتين تشاركان في الحدود مع ايران . وتخوض القوات العراقية والحشد الشعبي ورجال العشائر، مدعومين من التحالف الدولي العربي بقيادة الولايات المتحدة قتالا ضد عناصر التنظيم.