النانو تكنولوجى أحدث صيحة للقضاء على ميكروبات الأغذية

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف، الضوء على نتائج حديثة أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، تم فيها التوصل إلى تطوير تقنية جديدة لجزيئات من المياه بالاعتماد على علم النانو تكنولوجى، وتتميز هذه الجزيئات المتناهية الصغر بقدرتها الرائعة فى القضاء على الميكروبات التى تنتقل عن طريق الأغذية .

وأوضح خير الله أن هذه الطريقة الجديدة تعتبر بديلاً مهماً للطرق المستخدمة حالياً، والتى تعتمد بشكل كبير على رش الأغذية إما بالكلور أَو بمركبات الأمونيوم الرباعية، والتى على الرغم من كونها قادرة على إزالة البكتيريا فى ثوانى، إلا أنها تسبب تلوث الأطعمة، كما تترك خلفها ذرات تفسد طعم الغذاء، بالإضافة إلى أنها قد تسبب التهاباً لجلد العاملين فى جمع المحصول.

وفى حين أن البعض يختار تعريض الأغذية للأشعة فوق البنفسجية (ultraviolet irradiation) كبديل لرشها بالمركبات الكيميائية، إلا أن هذه الأشعة يمكن أَن تعيق نضوج الأغذية وقد تغير من لونها.

وتابع خير الله "بناء على ما سبق، يمكننا القول أن كل التقنيات السابق ذكرها تطبق فى أغلب الأحيان مرة واحدة فقط، ولا تحمينا بالضرورة ضد الجراثيم التى تتعرض لها الأغذية أثناء نقلها من مكان إلى آخر، لافتاً أن التقنية الجديدة تمكنت من تحويل بخار الماء إلى جزيئات فى حجم النانو (أى أنها متناهية الصغر)، كما أنها غنية بالأوكسجين التفاعلى (reactive oxygen species) الذى يحطم أغشية الجراثيم إرباً.

وأضاف أن أهمية نتائج هذه الدراسة تكمن فى أنها تحفظ الأغذية بطريقة خالية من المواد الكيميائية، ولا تترك أى بقايا على سطح الأغذية، كما أنه خلال فترة تتراوح بين 3-4 ساعات، تتحول تلك الجسيمات إلى بخار ماء مرة أخرى.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة العلمية "Environmental Science & Technology " .

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