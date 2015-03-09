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ولاية وست فرجينيا الأمريكية تحظر الإجهاض بعد 20 أسبوعا من الحمل

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ولاية وست فرجينيا الأمريكية تحظر الإجهاض بعد 20 أسبوعا من الحمل ولاية وست فرجينيا الأمريكية تحظر الإجهاض بعد 20 أسبوعا من الحمل
فرض المجلس التشريعى لوست فرجينيا الذى يسيطر عليه الجمهوريون حظرا على عمليات الإجهاض بعد 20 أسبوعا من الحمل، متخطيا حق النقض (الفيتو) الذى استخدمه حاكم الولاية.

وانضمت وست فرجينيا بذلك إلى 11 ولاية أمريكية أخرى تحظر الإجهاض فى هذه الفترة من الحمل.

وصوت مجلس الشيوخ فى الولاية بأغلبية 27 صوتا ضد خمسة أصوات لتجاوز حق النقض الذى استخدمه حاكم الولاية الديمقراطى إيرل راى تومبلين.

وكان مجلس نواب الولاية قد صوت يوم الأربعاء الماضى لصالح تخطى قرار الحاكم تومبلين الذى رفض هذا القانون يوم الثلاثاء الماضى.

وقال متحدث باسم تومبلين إن الحاكم كان يريد أن يسرى حظر الإجهاض على فترة متأخرة أكثر من الحمل، ومن المقرر أن يسرى القانون ابتداءً من 26 مايو.

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