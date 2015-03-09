دراسة: الإفراط فى مشاهدة برامج الطهى التلفزيونية تدفعك نحو البدانة

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من أن حرصك وإفراطك فى مشاهدة برامج الطهى التلفزيونية تدفعك نحو البدانة واكتساب المزيد من الوزن.

فقد وجد الباحثون بجامعة "كورنيل" فى نيويورك، أن المشاهدين يرون الحلوى والمخبوزات بشكل متكرر لتصبح شيئا مألوفا ومعتادا عليه، ليقبلوا على تناوله بصورة أكبر، بل قد يفرطوا فى تناوله؛ مما يؤدى إلى إصابتهم بالبدانة.

ويرى خبراء علم النفس أن مقدمى برامج الطهى التلفزيونية، يتمتعون ببعض الصفات السلطاوية، مما ينعكس على السلوك الإنسانى، ليؤثروا بشكل غير مباشر فى الممارسات الغذائية اليومية للمشاهدين.

فقد وجد الباحثون أن أولئك الذين يحبون برامج الطبخ، بلغ متوسط أوزانهم 90 كجم مقابل 80 كجم بين الأشخاص الذين لا يعتادون مشاهدة مثل هذه النوعية من البرامج.

وأضاف الباحثون - فى معرض الأبحاث المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "الشهية" - أن مشاهدة الطهاة بإعداد أطباق غنية بالدهون على شاشة التلفزيون أو مشاهدة مجموعة يستمتعون بالإفراط فى تناول الطعام مع الآخرين، يؤثر سلبا على شبع المشاهد بهذه المشاهد؛ مما يدفعه لتناول المزيد من الطعام.