ضبط 38 قطعة حشيش و50 قرص تامول ولفافتى بانجو بحملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وبقيادة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية فجر اليوم، حملة أمنية استهدفت حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها بالمراكز والأقسام.

ففى مركز شرطة سوهاج تمكن الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز بإشراف العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث الجنائى من ضبط عدد "13" قطعة لمادة الحشيش تزن 200 جرام وقطعة لمادة الأفيون المخدر تزن 100 جرام ومبلغ مالى 2100 جنيه وسلاح أبيض وميزان حساس حيازة "محمود ل أ م" 40 عاما عامل ومقيم الحمادية مركز سوهاج والسابق اتهامه فى عدد "3" قضايا "مخدرات وسرقة سيارة وسلاح أبيض" بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والميزان لوزن المواد المخدرة - تحرر عن ذلك المحضر رقم 1416 إدارى مركز سوهاج.

وفى مركز شرطة البلينا تمكن الرائد محمد طنطاوى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من ضبط عدد "50" قرص تامول المخدر ومبلغ مالى 100 جنيه حيازة "مراد م م" وشهرته طارق 30 عاما عاطل ومقيم نجع العرب برديس مركز البلينا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1295 إدارى مركز البلينا.

وفى مركز شرطة طهطا تمكن الرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة من ضبط عدد "25" قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 250 جراما ومبلغ مالى 885 ج وكذا عدد "2" هاتف محمول حيازة "عمرو ب م م" 31 عاما دبلوم ومقيم الصوامعة غرب مركز طهطا و"أحمد م" 26 عاما دبلوم ومقيم بذات العنوان بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع - تحرر عن ذلك المحضر رقم 839 إدارى مركز طهطا.

وتم ضبط لفافة لنبات البانجو تزن 40 جراما وسيجارة محشوة بذات النبات حيازة "محمد ع م ع" 25 عاما عامل ومقيم الشيخ زين الدين مركز طهطا و"علاء ع ق ع" 22 عاما عامل ومقيم بذات العنوان - بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن ذلك المحضر رقم 916 إدارى مركز طهطا.

وفى مركز شرطة المراغة تمكن الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بإشراف المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز من ضبط عدد "2" لفافة لنبات البانجو المخدر تزن 100 جرام وسيجارة محشوة بذات النبات حيازة "سيد م ع" 20 عاما عامل ومقيم جهينة الشرقية و"إسلام ع م ع" 38 عاما عامل ومقيم بذات العنوان بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن ذلك المحضر رقم 929 إدارى مركز المراغة.

وفى مركز شرطة طما تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما لفافة لنبات البانجو المخدر تزن 40 جراما حيازة "صلاح ل أ ع" 25 عاما عامل ومقيم ش أحمد ماهر بندر طما بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى - تحرر عن ذلك المحضر رقم 937 إدارى مركز طما.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.