ضبط نصف مليون جنيه مزورة بحوزة مسجل خطر فى البحيرة

تمكن قبل قليل ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة، برئاسة العقيد أحمد البنا، وإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من القبض على مسجل خطر بناحية الطريق الزراعى السريع دائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته 570 ألف جنيه عملات ورقية مقلدة فئة المائتين والمائة جنيه بأرقام مسلسلة مختلفة.

كانت قد وردت معلومات للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، مفادها قيام "جمال على على الفقى" عاطل ومقيم مساكن الحرير الصناعى مركز كفر الدوار مسجل شقى خطر فئة "ب" تحت رقم 392 "أسلوب مبتكر" والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (6) قضايا آخرها القضية 1958/2008 جنح قسم كفر الدوار "شيك" غيابى سنة ترويج عملات ورقية وطنية مقلدة على عملائه متخذا من دائرتى قسم ومركز دمنهور مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إعداد حملة مكبرة برئاسة العقيد أحمد البنا، رئيس مباحث الأموال العامة، وتمكنت الحملة من ضبط المذكور بناحية الطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة حوش عيسى أمام كافتيريا نوار دائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته مبلغ 570 ألف جنيه عملات ورقية مقلدة فئة المائتين والمائة جنيه بأرقام مسلسلة مختلفة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط وأنه كان فى طريقة لتسليمه لأحد عملائه وتحرر المحضر 1478/2015 إدارى مركز دمنهور.