القبض على نقاش لتزويره شهادة منسوب صدورها لمحكمة أبو حمص

تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة، برئاسة العقيد أحمد البنا وإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من القبض على نقاش لاتهامه بتزوير شهادة منسوب صدورها لمحكمة أبو حمص الجزئية وممهورة بخاتم مقلد، تفيد قيام شقيقه بالمعارضة فى عدد من الأحكام.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم الأموال العامة بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، مفادها قيام "محمد ع ك" نقاش ومقيم ميدان السلام أبو حمص بتزوير شهادة منسوب صدورها لمحكمة أبو حمص الجزئية وممهورة بخاتم مقلد، تفيد قيام شقيقه "حسان" بالمعارضة فى الأحكام التالية، القضية 17919/2007 جنح أبو حمص " تبديد " غيابى شهر وكفالة 100 ج، والقضية 6018/2009 جنح أبو حمص " إيصال أمانة " غيابى سنة وكفالة 500 ج، والقضية 10481/2010 جنح أبو حمص " إيصال أمانة " غيابى سنة وكفالة 100ج، والقضية 3992/2009 جنح مركز أبو حمص " إيصال أمانة غيابى 3 شهور وك300ج.

تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بحيازته للمحرر المزور للحيلولة دون ضبط شقيقه، مضيفا أن تحصله على ذلك المحرر من شخص مجهول لا يعلمه نظير مبلغ مالى، وتحرر المحضر 3748 /2015 جنح مركز أبو حمص .

كما تم ضبط 10 أشخاص بينهم 5 لإدارتهم مطابع بدون تراخيص وال 5 الأخرين لمزاولتهم مهنة كاتب عمومى بدون رخصة.