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ضبط مصنع لسحب الأسلاك ومحل لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية

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ضبط مصنع لسحب الأسلاك ومحل لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية ضبط مصنع لسحب الأسلاك ومحل لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية
شنت مباحث بالقليوبية حملة مكبرة فى إطار خطة المديرية الرامية للسيطرة على الأسعار وضبط حركة السلع بالأسواق والمحلات التجارية والمصانع لتشديد الرقابة عليها وضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بناءً على تعليمات اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط "إبراهيم م م" 38 سنة المسئول عن مصنع لتصنيع الخراطيم البلاستيك فى باسوس بالقناطر الخيرية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، كما تم ضبط ماكينة سحب بلاستيك و20 شيكارة كسر بلاستيك زنة الشيكارة 20 كجم بإجمالى 400 كجم و100 كجم خراطيم تحت التشطيب و200 كجم خراطيم بلاستيك منتج نهائى، وتم سحب عينات من المضبوطات لعرضها على معامل وزارة الصناعة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وتحرر محضر بالواقعة.

كما تم ضبط "ناجى.ح" 46 سنة صاحب سوبر ماركت ببنها الجديدة دائرة قسم ثان بنها لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى حيث تم ضبط كجم سجق شرقى إنتاج منتهى الصلاحية و4 كجم لحوم مستوردة شرائح معبئة داخل أكياس بدون بيانات و12 كجم أرز متغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى و5 كجم كبدة مستوردة شرائح معبئة داخل أطباق بدون بيانات و9 كجم لحوم مفرومة معبئة داخل أطباق بدون بيانات و3 كجم كبد وقوانص دواجن غير مدون عليها أى بيانات و29 كجم صدور مخلية وأوراك وأجنحة غير مدون عليها أى بيانات و3 كجم أوراك دواجن مجمدة معبئة داخل أكياس غير مدون عليها أى بيانات وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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