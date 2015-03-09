رابطة تجار السجائر: 150 مليون جنيه طلبيات السجائر والمعسل لموسم الانتخابات

كشفت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عن وصول طلبات شراء السجائر والمعسل من الشركات الكبري لـ150 مليون جنيه لتغطية الطلب في موسم انتخابات مجلس النواب القادم للاستخدام كإحدى وسائل الدعاية الانتخابية ،وسيدخل الخزينة العامة للدولة منها ما يتراوح بين 105 إلي 112.5 مليون جنيه حصة ضرائب مقتطعة إجبارياً تقوم وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب في تحصيلها.

وقال أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إن معدلات الاستهلاك تزيد في موسم الانتخابات لقيام المرشحين بتقديم السجائر كنوع من “الواجب” أو “العزومات”، أو عقد ندوات ولقاءات شعبية في المقاهي ،مؤكداً أن المبيعات بالفعل زادت 10% بسبب التعاقدات اﻵجلة،موضحاً أن مبيعات السجائر المتعاقد عليها للشركات الرسمية بلغ حصته 7% زيادة عن الاستهلاك المعتاد بينما المعسل 3%.

وأوضح سلامة أنه تتراوح نسبة الضرائب عليها جميعا بين 70% إلي 75% من سعرالبيع للمستهلك بعد حساب الضريبة الثابتة والضريبة المتغيرة والتى تبلغ 100% على تكلفة باكو المعسل ،فمثلاً الباكو زنة 150 جرام الذي يتكلف 2.25 جنيه يباع بعد إضافة الضرائب بـ5 جنيهات علماً بأن هامش ربح التاجر يكون نصف جنيه فقط، وأما الضرائب على السجائر اﻷجنبية تبلغ 69% فين حين المحلية 76%.