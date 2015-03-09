TRESemmé أرابيا تطلق ليلة الموضة الأولى في دبي

في سابقة من نوعها، أقامت TRESemmé أرابيا، العلامة التجاريّة الرائدة في مجال العناية بالشعر من يونيليفر، حفلاً استضافت فيه ليلة الموضة الأولى في دبي في 4 مارس، في مدينة الجميرا، بالاشتراك مع مصمّم الأزياء العالمي نيكولا جبران الذي قدّم في عرض حصري مجموعة أزيائه الجديدة خلال الفعالية. وقدّمت الإعلامية هيلدا خليفة حفل ليلة الموضة الأولى من TRESemmé بحضور حشد من المدعوين الذين شهدوا على أحدث صيحات الموضة وتسريحات الشعر، واستمتعوا في الوقت عينه بأمسية تزخر بالأزياء، والرقي، والسحر.

وأعلنت TRESemmé أرابيا أثناء الحفل، عن تعاونها مع مزيّن شعر النجمات وسيم مرقص، الذي سيصبح مزيّن الشعر المعتمد من TRESemmé في المنطقة. وقد عمل وسيم مرقص خلال مسيرته مع أشهر النجمات في الساحة الفنية، لا سيما، نيكول سابا و نانسي عجرم. وتسنّت للمدعوّين فرصة حضور عرض مباشر لأجمل تسريحات الشعر، حيث استعان مرقص بالمجموعة الكاملة من منتجات TRESemmé لابتكار طلّات تواكب الموضة وتبرز جمال المرأة على المنصّة وخارجها، وتشجّعها على تطبيقها في حياتها اليومية والعملية.

ولمناسبة ليلة الموضة الأولى من TRESemmé، تعاونت العلامة التجاريّة العالمية مع مصمّم الأزياء الرائد نيكولا جبران، الذي عرض مجموعته لربيع/صيف 2015 في عرض أزياء حصريّ. وبإدارة وسيم مرقص، مزيّن الشعر الذي تعتمده TRESemmé في المنطقة، قدّمت العلامة أحدث الابتكارات في مجال تسريحات الشعر، لكي تتماشى مع أحدث عرض أزياء يقدّمه نيكولا جبران. هذا وعرض جبران تصاميمه الاستثنائية كجزء من العرض الذي قدّمه مرقص لتسريحات الشعر.

وقد إكتملت هذه الليلة المميزة بحضور أكبر النجمات العربيات مثل لطيفة التونسية ، أصالة و نجوى كرم و تألقت كل منهن بإطلالة ساحرة تتناسب مع أجواء العرض .