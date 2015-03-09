أسبوع باريس بين غموض Givenchy و بساطة Chloe

شارف أسبوع الموضة في باريس على الانتهاء، وقد وصلنا ليومه السادس، وفي هذا اليوم شاهدنا خليطاً بين غموض ماركة "Givenchy" وبساطة "Chloé" و "Céline".

طغى اللون الأسود على تصاميم "Givenchy"، حيث أضفى لمسة من الغموض على التصاميم المعروضة، وقد أظهر ريكاردو تيشي حرفية في التنفيذ في عدد من البدل المستوحاة من الستايل الفيكتوري القديم، وفي نهاية العرض قدم المصمم مجموعة أنيقة نتوقع أن نراها عاجلاً تزين إطلالات أكبر النجمات في هوليوود، كما لفتتنا في هذا العرض تحديداً المجوهرات التي زينت وجوه العارضات حتى صعب علينا التعرف عليهن، وقد أشار تيشي إلى أن بعض تلك المجوهرات ستعرض للبيع قريباً، فستاءلنا من من النجمات ستكون أول من ترتديها ، أم يسبقهن إليها نجم الراب كانييه ويست الذي يعتبر صديقاً مقرباً لمصمم الدار . ويبدو أن المصمم أبقى الأجمل لآخر العرض حيث برزت بعض الفساتين بطريقة رائعة منها الفستان الأحمر الذي اختتم العرض والفستان الأسود البراق ذو التصميم الأنيق . بالإضافة للبدل السوداء التي ظهرت في نهاية العرض .

في عرض Chloé بدا الوضع مختلفاً بعض الشيء، حيث ظهرت التصاميم الشتوية البسيطة ذات الألوان الناعمة التي تحكي أناقة السيدة الباريسية، وكذلك الأمر في عرض Céline التي قدمت العديد من المعاطف والتصاميم العصرية البسيطة، كما لفتتنا في اليوم السادس تصاميم Emanuel Ungaro التي كانت باللونين الأبيض والأسود بالكامل، وقد أظهرت دقة المصمم وإتقانه.

شاهدي معنا بعض التصاميم التي قدمها اليوم السادس من أسبوع باريس للموضة.



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