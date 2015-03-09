إضراب سائحة نرويجية عن الطعام بالغردقة لمشكلة قانونية منعتها من السفر لبلادها‎

دخلت سائحة نرويجية تبلغ من العمر 43 عامًا مقيمة بالغردقة ومتزوجة من شاب مصري في إضراب عن الطعام والشراب بسبب مشكلة قانونية منعتها من السفر لبلادها منذ أكثر من عام، مما أدي بها إلي التقدم بطلب لمحكمة الغردقة لحبسها للمطالبة بالسماح لها بالسفر لبلادها ورؤية أسرتها.

وتكشف تفاصيل الواقعة كما ترويها السائحة أنها تزوجت من شاب مصري وأعلنت إسلامها وقام بالنصب عليها وضربها وحدثت مشكلات عائلية بينهما وقامت بالخلع منه حيث اتهمها زوجها بالتحريض عليه بالضرب والتعدي من جانب مجهولين عليه، وحكمت محكمة الغردقة عليها بالحبس 6 أشهر في الواقعة وخلال قضائها 3 أشهر بالحبس تقدم زوجها بطلب للمحكمة يتنازل فيه عن الاتهامات وقامت المحكمة بإخراج السائحة النرويجية من الحبس قبل انتهاء فترة العقوبة بـ 3 أشهر وتم ايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في محكمة النقض وتم ادراج السائحة علي قوائم الممنوعين من السفر.

ومنذ أكثر من عام لا تستطيع السائحة السفر لبلادها ولجأت السائحة للمحكمة وتقدمت بطلب لقضاء باقي العقوبة في السجن لتتمكن من السفر لبلادها بعد قضاء العقوبة وتم رفض طلبها بقضاء باقي العقوبة في السجن على اعتبار أن القضية منظورة في محكمة النقض.