الأسواق تتأهب لاستقبال عيد الأم والتجار يتنافسون على أقوى العروض

تتأهب أسواق العديد من السلع والمنتجات لاستقبال احتفالات أعياد الأم فى 21 مارس الجارى، والتى يزيد فيها الطلب سنوياً على العديد من المنتجات، منها الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمحمول بجانب الذهب والملابس والمنتجات الجلدية وهناك الكثير من التجار يستغلون هذا الموسم لبيع أكبر قدر ممكن من البضاعة من خلال جذب الزبائن بالعروض المغرية.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الطلب على الأدوات المنزلية بدأ فى الصعود من الأسبوع الجارى، متوقعا زيادة الطلب خلال الأسبوع المقبل وحتى عيد الأم.

وأشار إلى أن الطلب يتزايد على الأدوات المنزلية التى يكون ثمنها فى متناول الأيدى مثل أطقم العشاء والكاسات والأوانى وصوانى التقديم، وذلك باعتبار الأدوات المنزلية من الهدايا المفيدة للأم، بالإضافة إلى رخص أسعارها.

وأضاف فتحى الطحاوى تاجر ومستورد للأدوات المنزلية أن هناك رواجا شديدا تشهده أسواق الأدوات المنزلية قبل عيد الأم، ويكون الإقبال على الهدايا الرخيصة، مثل البونبونيرة وأطباق الفاكهة وأطقم التوابل وأطقم الخشاف والشمعدان، وهى الهدايا التى لا يزيد ثمنها على 200 جنيه، مشيرا إلى أن عيد الأم ينتظره التجار كل عام ليحققوا أرباحا تعوضهم عن ركود الأسواق الذى يلى انتهاء عيد الأم.

وقال حسن محمد تاجر أدوات كهربائية، إن هناك إقبالا كبيرا على الأجهزة الكهربائية رخيصة الثمن مثل مجفف الشعر ومكواة الشعر والغلاية وكشافات النور المحمولة نظرا لانقطاع الكهرباء المستمر والمراوح، نظرا لأن فصل الصيف على الأبواب.

وأضاف ياسر الأبيض، تاجر طرح ومستلزمات الحجاب، أن هناك إقبالا كبيرا على الطرح هذه الأيام من كل عام استعدادا لعيد الأم، حيث تعتبر الطرحة من الهدايا القيمة والمهمة للأم وفى ذات الوقت رخيصة الثمن وفى متناول يد المواطن.

وقال أشرف شعبان، تاجر عباءات، إن هناك إقبالا كبيرا على العباءات وبالأخص العباءات السوداء، لأنها تناسب أعمار الأمهات لتكون هدية الأبناء لوالدتهم فى عيدها.

وأضاف أشرف أن عيد الأم يعتبر موسما لبيع العباءات لأنها من أفضل الهدايا للأم وأسعارها تتراوح ما بين 100 جنيه و400 جنيه بحسب الخامة والتطريز، ولكن الإقبال الأكثر على العباءات خفيفة التطريز لتناسب أعمار الأمهات.

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