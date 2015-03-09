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"البترول": تحديد سعر الغاز الصخرى المحلى عند 5.45 دولار لكل مليون وحدة

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"البترول": تحديد سعر الغاز الصخرى المحلى عند 5.45 دولار لكل مليون وحدة "البترول": تحديد سعر الغاز الصخرى المحلى عند 5.45 دولار لكل مليون وحدة
أكد مسئول فى وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد سعر 5.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الصخرى، الذى تعاقدت مع شركتى أباتشى الأمريكية وشل على استخراجه محليا.

ووقعت مصر مع شركتى أباتشى وشل مصر أول عقد لإنتاج الغاز الصخرى فى منطقة الصحراء الغربية باستثمارات تتراوح بين 30 و40 مليون دولار فى ديسمبر كانون الأول.

وأضاف المسؤول، فى اتصال هاتفى مع رويترز، أن "اتفاقية استخراج الغاز الصخرى التى وقعت مع شركة شل مصر وأباتشى تنص على حصول الشركات على 5.45 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل الغاز المستخرج."

وجاء تحرك مصر نحو إنتاج الغاز الصخرى فى إطار مساعيها لمواجهة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك.

وقال المسؤول، "اتفاقية الغاز الصخرى هى مرحلة تجريبية لمدة عام لحين التأكد من جدوى البحث عن الغاز الصخرى."

وينص عقد مصر مع أباتشى وشل على حفر ثلاث آبار أفقية يصل عمقها الى نحو 14 ألف قدم فى حقول الصحراء الغربية.

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مصر 365

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