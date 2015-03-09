ضبط 3 متهمين إخوان و13 قطعة سلاح ومواد مخدرة في حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الإثنين، من ضبط 3 متهمين، منتمين لتنظيم الإخوان، والصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة ، لتورطهم فى إقتحام وحرق كنيسة ببنى مزار ، ومخالفة قانون التظاهر ، والتحريض على أعمال العنف والشغب.

وضبط 3 متهمين هاربين من أحكام قضائية ، فى حملة أمنية بالمنيا حيث تمكنت الحملة ، من ضبط متهم بمركز مطاى ، والمطلوب فى واقعة القضية رقم 7067/2013 ، بإقتحام وحرق كنيسة ببنى مزار، وضبط متهمين ، بمخالفة قانون التظاهر ، والتحريض على أعمال العنف والشغب ، وضبط 3 متهمين هاربين من أحكام قضائية ، بتهم ( سرقة – سرقة منزل – قتل ) .

وتمكنت الحملة ، من ضبط 13 قطعة سلاح آلى وخرطوش ، وطلقات نارية ، عبارة عن (2 بندقية آلية – 1 بندقية خرطوش – 10 فرد محلى الصنع – 117 طلقة متنوعة ) ، غير مرخصة ، وبحوزة 12 متهما بالمنيا .

وتمكنت حملة لمكافحة المخدرات ، من ضبط كل من ، جابر . م . ع عاطل ، والمقيم بمركز ملوى ، وبحوزته 1750 قرص لعقار الترامادول المخدر ، حسام . ع . ا. 20 سنة عامل ، أحمد . ع . ا . 23 سنة عامل ن والمقيمين بمركز بنى مزار ، وبحوزتهم 109 قرص مخدر مختلف الأنواع ، رجب . ح . م 30 سنة عاطل ، والمقيم بمركز سمالوط ، وبحوزته 100 قرص لعقار الترمادول . أحمد . خ. ع 25 سنة عاطل ، ومقيم ببندر المنيا ، وبحوزته 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ، تزن 300 جرام ، مجدى . غ . و 26 عاطل ، ، وبحوزته 42 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر ، تزن 150 جرام ، بقصد الإتجار، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق