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محامي والد “الجهادي جون” ينسحب لأسباب شخصية

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محامي والد “الجهادي جون” ينسحب لأسباب شخصية محامي والد “الجهادي جون” ينسحب لأسباب شخصية

الجهادي جون

أعلن محامي والد محمد اموازي البريطاني الملقب بـ(الجهادي جون) والمتهم بتنفيذ عمليات ذبح رهائن، الاحد انه انسحب من القضية “لأسباب شخصية” بعد أن رفع دعاوى باسم موكله.

وقال المحامي سالم الحشاش خلال مؤتمر صحافي مقتضب “قررت الانسحاب من القضية لأسباب شخصية” دون مزيد من التفاصيل.

وكان جاسم اموازي اوكل إلى المحامي الاسبوع الماضي رفع دعاوى ضد الذين عرفوا عن ابنه بانه “الجهادي جون” الذي ظهر في اشرطة خلال عمليات قطع رؤوس رهائن غربيين لدى تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي تصريح مكتوب، اوضح المحامي انه رفع عدة دعاوى الاحد ضد اطراف لم يحددها بتهمة التشهير ضد موكله.

واضاف ان اموازي هو “مواطن بريطاني ليس له اية علاقات مع الكويت” الا في حال القيام بزيارة لهذا البلد الخليجي لتفقد والدته.

واوضح الحشاش “حتى الان، لم تقدم اجهزة الامن الغربية اي دليل ان محمد اموازي هو الجهادي جون” حسب عدد من وسائل الاعلام والخبراء.

واشار إلى أن الاخبار والشائعات التي تنشر بهذا الخصوص هي “خاطئة ولا اساس لها”.

ولم يوضح المحامي ما سيكون مصير الدعاوى التي رفعها بعد انسحابه من القضية.

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أونا

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